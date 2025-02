NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Uefa ha annunciato il lancio di Take Care, un programma innovativo che sfrutta il potere del calcio per promuovere la salute e il benessere nella società, in particolare tra i bambini e i giovani. Con la finalità di offrire una serie di strumenti di supporto a federazioni nazionali, leghe, club, altri portatori di interesse e scuole nella promozione della salute e del benessere, Take Care è pensato affinchè figure influenti come genitori, insegnanti, allenatori e tecnici incoraggino uno stile di vita più sano e abitudini migliori. Nell’ambito della politica Uefa per la salute e il benessere, uno degli 11 pilastri della Strategia di Sostenibilità del Calcio 2030, la Uefa “intende mobilitare la comunità calcistica per promuovere una salute migliore, invitare a uno stile di vita attivo e aumentare il coinvolgimento dei giocatori in tutte le fasce d’età”. Il programma Take Care è composto da sei moduli – ognuno dei quali affronta temi interconnessi della vita quotidiana -: attività fisica, alimentazione, salute mentale, dipendenza digitale, conoscenza delle sostanze e sicurezza stradale.

Il kit di strumenti per ogni modulo contiene un documento tecnico-scientifico che fornisce informazioni approfondite sull’argomento, poster, un podcast, un documentario e una sessione educativa. Il materiale per il primo modulo, ‘Attività fisicà, sarà disponibile sulla pagina web di Take Care dal 12 febbraio 2025. Per l’occasione si terrà un dibattito a cui parteciperanno Nani (vincitore della Champions League e di Euro2016), Pia Sundhage (Ct della nazionale svizzera femminile) e Valter Di Salvo (direttore prestazioni e scienze del calcio di Aspire Academy e della Federcalcio del Qatar). Pedro Pinto modererà il dibattito, che si svolgerà presso la Casa del calcio europeo di Nyon (Svizzera) lo stesso giorno. “Nel mondo di oggi, caratterizzato da ritmi frenetici, il nostro benessere fisico e mentale deve affrontare quotidianamente numerose sfide e rischi che possono avere un impatto negativo su noi stessi e su chi ci circonda. Il calcio – spiega Michele Uva, direttore sostenibilità sociale e ambiantale Uefa – può fungere da antidoto, offrendo un modo unico per aiutare a ripristinare l’equilibrio sia dentro che fuori dal campo, promuovendo e incoraggiando stili di vita più sani. La Uefa crede nel potere e nella responsabilità del calcio di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, e il programma Take Care ne è una parte fondamentale”.

