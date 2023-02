MILANO (ITALPRESS) – Automobili Lamborghini e Tod’s annunciano la partnership per la realizzazione di prodotti di pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori di lusso.

“L’esclusiva collaborazione dei due marchi celebra l’artigianato e la tradizione italiana, ma anche la ricerca tecnologica e l’innovazione – si legge in una nota -: qualità che definiscono il binomio delle due aziende, ciascuna leader nel proprio settore”.

“Tod’s è stata fondata all’inizio del secolo scorso da un artigiano appassionato e visionario. Circa 50 anni dopo, Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e ha fondato un’azienda mossa dalla stessa visione e passione, con un impegno incessante per la ricerca e l’innovazione”, afferma Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione che traccia i nuovi confini dello stile italiano”, aggiunge.

“Lamborghini rappresenta la massima espressione del design e della ricerca tecnologica nello scenario mondiale dell’automobilismo – dichiara Diego Della Valle, Presidente e CEO del Gruppo Tod’s -. La cura dei dettagli e la continua ricerca e innovazione sono valori che uniscono la filosofia dei nostri due marchi e rappresentano il vero Italian lifestyle”.

– foto ufficio stampa Tod’s –

(ITALPRESS).