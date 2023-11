TORINO (ITALPRESS) – Al via in Italia l’apertura ordini della nuova gamma di veicoli commerciali di Stellantis. I quattro marchi Citroèn, Fiat Professional, Opel e Peugeot rinnovano i loro modelli più iconici sia nelle versioni termiche che elettriche, dando il via al più importante lancio finora avvenuto in questo strategico settore. Stile, contenuto tecnologico e performance sono i principali elementi di rinnovamento che riguarderanno ben tre modelli per ogni marchio, nei segmenti più significativi del mercato: compatto, medio, grande. Citroèn presenta i nuovi Berlingo, e-Berlingo, Jumpy, e-Jumpy, Jumper, e-Jumper. Fiat Professional presenta i nuovi Doblò, e-Doblò, Scudo, e-Scudo, Ducato, e-Ducato. Opel presenta i nuovi Combo, Combo_e, Vivaro, Vivaro_e, Movano, Movano_e. Peugeot presenta i nuovi Partner, e-Partner, Expert, e-Expert, Boxer, e-Boxer.

“Su tutta la Rete dei concessionari italiani – ha precisato Salvatore Cardile, Marketing, Communication Manager della Business Unit LCV di Stellantis Italia – sarà possibile configurare e ordinare una gamma ricca di allestimenti e contenuti che soddisferà le più esigenti necessità dei nostri Clienti. In particolare, sono da evidenziare i contenuti di sicurezza e tecnologia arricchiti con i sistemi di guida autonoma fino a livello 2 e di un sistema di infotainment che include una innovativa ‘Smartphone station’ e un display da 10″. Anche le performance sono rilevanti con propulsori termici in grado di offrire potenze da 120 a 180 CV con cambio manuale o automatico e motori elettrici con potenze fino a 200kW e autonomie di prim’ordine che consentono ad esempio ai modelli del segmento più grande di percorrere fino a 370 Km”. L’apertura ordini della nuova gamma di veicoli commerciali di Stellantis rientra nell’ambito dell’offensiva strategica Pro One annunciata nelle scorse settimane.

Stellantis e i suoi brand si avvalgono di una gamma completa di tecnologie avanzate di propulsione elettrificata, sicurezza, ADAS e connettività per offrire un ambiente privo di stress ai conducenti e un partner commerciale affidabile ai proprietari di veicoli commerciali. Con l’approccio a 360 gradi della strategia Pro One, gli specialisti di prodotto dei marchi e i consulenti sono in grado di aiutare i professionisti a scegliere veicoli, equipaggiamenti e servizi che meglio rispondono alle loro esigenze. In base all’aspettativa del cliente, alle sue capacità e alla sua mission, Stellantis propone la soluzione aziendale più adatta.

foto: ufficio stampa Stellantis

