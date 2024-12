VENEZIA (ITALPRESS) – questa mattina ha preso il via e proseguirà fino al 23 dicembre “Nadal coi fioi”, il programma di iniziative gratuite promosse dall’associazione sportiva dilettantistica Gloria Rogliani in occasione delle festività natalizie.

Questa mattina l’inizio della manifestazione alla presenza degli assessori alla Promozione del territorio, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini. Inserito nel calendario de “Le Città in festa”, l’evento si articola in un ricco palinsesto di attività: letture animate, laboratori natalizi, balli, giochi, una caccia al tesoro e prove di voga alla veneta.

“Una bella occasione di incontro per le famiglie della nostra città – ha detto l’assessore Mar – Il clima di festa accompagnerà le tante iniziative in programma, che quest’anno si arricchisce con il progetto “Barca xe casa”, che coinvolgerà il gruppo anziani Ipav. Ringrazio l’associazione per la grande passione e l’amore che trasmette con una bellissima iniziativa dedicata ai veneziani”.

Come ogni anno il luogo di ritrovo è la Sala San Leonardo. Domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 10:30 prenderà vita il corteo acqueo di Babbo Natale che si concluderà con un momento di festa a Rialto.

“Sono particolarmente legato a questa manifestazione e al luogo che la ospita – ha aggiunto Venturini – L’evento nato con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e le famiglie di Venezia, grazie alle tante attività proposte negli anni è diventato un appuntamento molto sentito e atteso dalla cittadinanza”.

Tutte le iniziative sono gratuite, si potrà partecipare dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).