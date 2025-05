Al via l’edizione 2025 del Premio Arte: Sostantivo Femminile

ROMA (ITALPRESS) – E’ fissata per mercoledì 25 giugno alle 19, presso il Museo Nazionale Etrusco, la cerimonia per la consegna del premio Arte: Sostantivo Femminile, giunto quest’anno alla sua XVII edizione.

Il premio da sempre intende celebrare l’impegno delle donne nel dare un contributo fondamentale allo sviluppo culturale, artistico, scientifico ed imprenditoriale del nostro Paese e non solo. L’importante riconoscimento, ideato dall’ Associazione A3M – Amici dell’Arte Moderna – ha visto protagoniste nelle scorse edizioni figure femminili di spicco nel panorama nazionale ed internazionale.

Un riconoscimento importante che quest’anno vedrà otto assegnazioni per sottolineare l’eccezionale lavoro di donne che sono riuscite ad emergere in una società in cui la parità di genere, a livello globale, non è ancora pienamente raggiunta.

“Sono particolarmente orgogliosa di questa nuova edizione del premio Arte: Sostantivo femminile – ha sottolineato Maddalena Santeroni, Presidente e ideatrice del Premio – che ancora una volta metterà in luce figure di donne che stanno lasciando un segno in settori solo apparentemente distanti tra loro,e dei quali l’arte rappresenta uno straordinario collante. Con il nostro costante impegno negli anni in favore dell’universo femminile, intendiamo metterne in luce i talenti e contribuire a difendere nel contempo i valori della diversità e dell’inclusione”.

