ROMA (ITALPRESS) – Sono iniziate ieri a Roma le riprese di “Pare parecchio Parigi” il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, prodotto da Levante con Rai Cinema, che vede come protagonisti principali Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. Il film nasce da un soggetto di Leonardo Pieraccioni e Filippo Bologna, e la sceneggiatura è scritta da Leonardo Pieraccioni e Alessandro Riccio.

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perchè ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Il film sarà interamente girato a Roma per sette settimane e uscirà nelle sale cinematografiche nel 2024 con 01 Distribution.

-foto ufficio stampa nuovo film Pieraccioni –

(ITALPRESS).

