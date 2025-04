Al via le prenotazioni per Renault 5 Turbo 3E

ROMA (ITALPRESS) – Al via le prenotazioni di Renault 5 Turbo 3E, la “supercar compatta” che riporta in vita il mito delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 in una rivisitazione in chiave moderna ed elettrica dal design esuberante. Con l’architettura da 800 volt ed i motori da 540 cavalli posizionati nelle ruote posteriori, incarna al tempo stesso il DNA innovativo e lo spirito sportivo della Marca Renault.

Per i clienti che vogliono aggiudicarsi l’ordine di uno dei 1.980 esemplari numerati, un sistema di prenotazioni dedicato sarà disponibile dal 22 aprile. Questo sistema consentirà di prendere appuntamento dal concessionario per firmare, per un importo di 50.000 euro, un voucher di prenotazione che darà la priorità per l’acquisto di Renault 5 Turbo 3E, quando apriranno le vendite, ed eventualmente anche la possibilità di scegliere il numero.

Renault 5 Turbo 3E sarà commercializzata in un secondo tempo, con un prezzo di lancio previsto di 155.000 euro per i primi 500 clienti che avranno firmato la prenotazione di un ordine prioritario presso la Rete in Europa (Regno Unito compreso), Turchia, Medio Oriente, Giappone e Australia. L’eventuale personalizzazione del veicolo sarà effettuata nel 2026 e le prime consegne sono previste nel corso del 2027.

– Foto Ufficio stampa Renault Italia –

(ITALPRESS)