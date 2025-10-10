Al via le candidature per i concorsi ordinari: disponibili oltre 58 mila posti

ROMA (ITALPRESS) – Oggi si apre la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria. I posti a bando sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269. Le istanze potranno essere presentate dalle ore 14 di oggi fino alle ore 23.59 del 29 ottobre.

