Al via la terza edizione di Equilibri, la fiera del libro per l’editoria indipendente

VENEZIA (ITALPRESS) – Ha preso il via, questa mattina negli spazi del Convitto Nazionale Marco Foscarini di Venezia, la terza edizione di Equilibri, la fiera del libro dedicata all’editoria indipendente, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Venezia Invita e sostenuta da Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale, a inizio lavori, è stato l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, che ha da subito espresso una profonda gioia nel vedere nuove generazioni prendere parte all’iniziativa. “Ringrazio tutta la squadra di Equilibri che ogni anno si prodiga per organizzare la fiera – ha dichiarato – Un’iniziativa che pone le sue radici a Venezia e tanti degli autori provengono dalla nostra città. La terza edizione rappresenta quella della maturità, sicuramente l’evento è cresciuto negli anni ed è un piacere constatare che i giovani siano protagonisti nell’animare questi due giorni ricchi di appuntamenti. Offrite un contributo prezioso alla città, unendo cultura e svago all’interno di un ambiente che rappresenta un’eccellenza veneziana”.

Due giorni di fiera animeranno il fine settimana veneziano con eventi in cui sarà possibile incontrare gli autori e ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore. In questa edizione 50 editori indipendenti e 62 espositori nel complesso promuoveranno un fitto calendario di attività, con laboratori dedicati ai più piccoli e incontri nell’aula magna del convitto. Con 17 nuovi editori rispetto alla scorsa edizione, provenienti anche da regioni al di fuori del Veneto, la fiera si apre ufficialmente al panorama nazionale.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).