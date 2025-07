Al via la prima missione europea per monitorare la CO2 in atmosfera

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – La missione scientifica MicroCarb, guidata dall’Agenzia spaziale francese CNES, è stata lanciata con successo dallo spazioporto europeo a Kourou nella Guiana francese. MicroCarb è una missione congiunta tra l’Agenzia Spaziale del Regno Unito e l’Agenzia Spaziale francese, CNES, in qualità di prime contractor.

La missione è cofinanziata da queste due agenzie, nonché dalla Commissione europea e dal governo francese nel quadro del programma Investimenti per il futuro (PIA), gestito dal l’Agenzia nazionale della ricerca (ANR). Il satellite è progettato per mappare in modo preciso l’anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera, acquisendo dati dettagliati sulle emissioni derivanti da attività antropica oltre che dall’assorbimento dei pozzi naturali come le foreste e gli oceani. Il satellite è realizzato sulla piattaforma CNES Myriade.

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha completato l’assemblaggio, l’integrazione e il collaudo della piattaforma del satellite a RAL Space a Harwell, nel Regno Unito, ed è stata responsabile della preparazione al lancio.

– foto ufficio stampa Thales Alenia Space –

(ITALPRESS).