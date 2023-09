VENEZIA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina al Centro culturale Candiani di Mestre alla conferenza stampa di presentazione della mostra espositiva delle 60 opere finaliste dell’edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura, che verrà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18. Il premio e la mostra (che rimarrà aperta fino a domenica 15 ottobre al Candiani) rientrano nel palinsesto de “Le Città in Festa”, sono promossi dall’Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia e con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa, con il patrocinio della Regione del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mariacristina Gribaudi e il presidente de Il Circolo Veneto, Cesare Campa.

La presidente Damiano ha ringraziato gli organizzatori e sottolineato l’importanza di fare cultura a Mestre per valorizzare il territorio e creare un senso di comunità. Inoltre la presidente ha letto un messaggio del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che non ha potuto essere presente per sopraggiunti impegni istituzionali: “Questa iniziativa, anno dopo anno, sta diventando un importante punto di riferimento per artisti e appassionati di arte a livello internazionale – ha scritto il primo cittadino – e anche un’occasione per parlare di cultura a Mestre partendo proprio dalle persone. Un ringraziamento speciale a Cesare Campa, per la sua dedizione e per la sua capacità di attrarre sempre nuovi sostenitori: mecenati e sponsor privati, insieme ad importanti istituzioni culturali cittadine, che si mettono a disposizione per supportare concretamente l’arte e la cultura. Complimenti infine a tutti i partecipanti e alla giuria. E’ una manifestazione che si inserisce nel nostro lavoro di miglioramento, riqualificazione e crescita dei luoghi della cultura, che ci vede impegnati su più fronti insieme anche alla Fondazione Musei Civici: dai lavori alla nuova Emeroteca, al Palaplip, a quelli di ampliamento della Vez e del Centro culturale Candiani, che sta diventando sempre di più la ‘Casa del contemporaneo’. Azioni importanti che favoriscono la rinascita del tessuto urbano e forniscono, allo stesso tempo, un nuovo orizzonte per il futuro delle nostre giovani generazioni”.

Come da tradizione, l’opera vincitrice del concorso entrerà nelle collezioni museali della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, la seconda e terza classificate verranno esposte in enti o istituzioni culturali cittadine. Anche questa edizione prevede uno speciale premio acquisto promosso dalla Cgia di Mestre, assegnato da una propria giuria composta da imprenditori nel settore del recupero urbano e da collezionisti, sul tema “Il desiderio di felicità tra i giacimenti della speranza”. L’opera entrerà a far parte della collezione d’arte esposta nella sede cittadina della Cgia. Il Premio alla Carriera, che omaggia un artista distintosi nel corso della sua attività, oltre che per meriti artistici, anche per il suo legame con il territorio, va quest’anno a Luigi Voltolina. L’artista, che ha da poco superati gli ottant’anni, è attivo sia con la sua produzione pittorica che con quella scultorea. In mostra si potrà ammirare un suo grande dipinto inedito realizzato per quest’occasione. Infine, rispetto al percorso di ricordo degli artisti vincitori delle edizioni storiche, quest’anno sarà ricordato Corrado Balest (Sospirolo 1923 – Venezia 2016), di cui ricorre il centenario della nascita e vincitore nel 1959 della seconda edizione. “Anche per l’edizione 2023 del Premio Mestre di Pittura la risposta degli artisti è stata straordinaria – è stato spiegato dagli organizzatori – con circa 600 iscrizioni da tutta Italia e da molti paesi stranieri, confermando così il successo della manifestazione e la sua vocazione sempre più internazionale. In particolare molti gli artisti di origine veneta e crescente la presenza di artisti di origine estera, europea e asiatica in prima fila. Hanno partecipato artisti di tutte le età, in una varietà di tecniche e di stili, di storie e di percorsi personali”. In occasione della mostra collettiva saranno organizzati “I mercoledì del Premio Mestre di Pittura”: una serie di quattro conferenze aperte gratuitamente al pubblico per approfondire la storia, i vincitori e le relazioni con il territorio di questa manifestazione. Si inizia mercoledì 20 settembre con Luigi Voltolina, il 27 si parlerà di Corrado Balest, mercoledì 4 ottobre il tema sarà “I personaggi del Premio Mestre: Andreina Crepet Guazzo” e mercoledì 11 ottobre saranno presentate le opere vincitrici del 2023. Gli incontri si terranno nella Sala Conferenze del Candiani di Mestre alle ore 18. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La mostra rimarrà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 16 alle 20 e l’ingresso è libero. Inoltre venerdì 6 ottobre alle ore 20, al Teatro Toniolo di Mestre, si terrà la cerimonia di premiazione.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

