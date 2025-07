Al via l’Irama Live 2025 nei principali festival italiani, ecco tutte le date

MILANO (ITALPRESS) – Manca sempre meno alla partenza dell’Irama Live 2025, il tour che porterà l’artista sui palchi dei principali festival del Paese, pronto a illuminare l’estate con tutta la sua energia travolgente. Dopo il successo del doppio appuntamento sold out all’Unipol Forum di Milano dello scorso maggio, Irama torna dal vivo con una nuova serie di concerti attesissimi, in cui darà voce ai brani più amati del suo repertorio e a momenti carichi di intensità.

Una scaletta pensata per esaltare la potenza emotiva della sua musica e per confermare, ancora una volta, la sua presenza scenica magnetica, capace di unire spettacolo e intimità, energia pura e contatto diretto con il pubblico. Da Mediterranea a Tu no, da Ovunque sarai a Arrogante, passando per brani intensi come Un giorno in più e Lentamente – presentata sul palco del Festival di Sanremo 2025 – ogni tappa del tour sarà l’occasione per vivere a pieno la forza del live di Irama, tra grandi hit e nuove emozioni da condividere.

Il tour partirà il 2 luglio da Codroipo (UD), Villa Manin, per poi proseguire venerdì 4 luglio a Lucca con un appuntamento al Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Sabato 12 luglio sarà la volta di Alba, con un live al Collisioni Festival, seguito da Salerno il 15 luglio in Piazza della Libertà e Bari il 16 luglio alla Fiera del Levante. Il 18 luglio Irama sarà protagonista a Francavilla al Mare (CH), sul palco dello Shock Wave Festival. Martedì 22 luglio salirà sul palco del Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, mentre venerdì 1 agosto sarà a Riccione per il Versus Festival. Il tour proseguirà il 3 agosto a Catania (Villa Bellini), il 9 agosto a Roccella Jonica (RC) al Roccella Summer Festival, per poi toccare il 16 agosto a Olbia (SS), sul palco del Red Valley Festival presso l’Olbia Arena.

A impreziosire il cartellone live dei prossimi mesi anche l’appuntamento del 2 ottobre nell’iconica cornice dell’Arena di Verona, dove Irama sarà protagonista di un grande show che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese. E mentre i fan si preparano a vivere queste nuove tappe, cresce l’attesa per l’appuntamento più iconico: l’11 giugno 2026, Irama salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per quello che si prospetta un vero e proprio concerto-evento. I biglietti dell’Irama Live 2025 e del concerto a San Siro dell’11 giugno 2026 sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com. Tutti gli eventi sono organizzati e prodotti da Vivo Concerti.

-Foto Elena Tosi press-

(ITALPRESS).