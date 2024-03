ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione Nazionale dei Consulenti del lavoro, ANCL, annuncia di aver avviato una nuova intesa con Kyocera Document Solutions Italia, leader nelle soluzioni per la gestione documentale, con la finalità di mettere a disposizione dei Consulenti del Lavoro, soci ANCL, nuovi modelli gestionali e organizzativi per gli studi di questa categoria professionale.

Il Presidente Nazionale ANCL, Dario Montanaro, si è espresso in merito alla sottoscrizione della seguente intesa affermando che: “L’ANCL si impegna, da anni ormai, in favore della digitalizzazione e della semplificazione dei processi all’interno degli Studi Professionali dei Consulenti del Lavoro al fine di proteggerne il valore e di mettere in luce la qualità della prestazione professionale svolta. La collaborazione sinergica con Kyocera si inserisce in questo solco che nel tempo abbiamo tracciato e rappresenta un ulteriore passo verso la garanzia di un ancor più effettivo e completo supporto dei Consulenti del Lavoro nostri iscritti e contribuirà a mostrare quanto la sperimentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia siano assolutamente necessarie e irrinunciabili per il professionista”.

Aggiunge poi Andrea Contarini, Marketing Director di Kyocera Document Solutions Italia: “Abbiamo lavorato insieme all’ANCL per disegnare una soluzione specifica per l’attività professionale dei Consulenti del Lavoro, che può davvero rivoluzionare l’approccio lavorativo incrementando ulteriormente l’efficienza e l’accuratezza per un servizio migliore alla propria clientela. La nostra soluzione offre una vera e propria scrivania virtuale dalla quale i professionisti possono gestire l’intero ciclo del documento, godendo di tutti i benefici della digitalizzazione.”

L’ANCL e Kyocera Document Solutions collaboreranno anche nello svolgimento di attività formative congiunte, al fine di promuovere la digitalizzazione e l’archiviazione della documentazione dei rapporti di lavoro, oltre che in materia di sostenibilità ambientale e sociale.

