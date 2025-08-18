Home Video News Economia Al via il bonus sport per gli under 14 Video NewsEconomiaFocus EconomiaPillole Al via il bonus sport per gli under 14 18 Agosto 2025 NAPOLI (ITALPRESS) - Prende il via il voucher sportivo per gli under 14. Il punto dell'economista Gianni Lepre. azn/sat ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Casella “Pippo Baudo un grande uomo, dava sempre consigli positivi” Focus Salute Focus Salute – I rovina-vacanze: Diarrea del viaggiatore, cause e cure Pillole Agnes “Baudo è la storia della tv italiana, continueremo a ricordarlo” Pillole Sergio “Pippo Baudo è la Rai, giusto omaggiarlo qui” Pillole Goria “Grati a Pippo Baudo, tutti gli dobbiamo qualcosa”