VENEZIA (ITALPRESS) – Torna Via Piave in Festa in versione autunnale e invernale. Tre gli appuntamenti domenicali, all’interno della rassegna Le Città in Festa, che animeranno via Piave dai giardini fino alla rotonda dei Papaveri, il 20 ottobre, il 17 novembre e il 22 dicembre. La manifestazione è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa che si è svolta in Villa Querini a Mestre, alla quale sono intervenuti gli assessori comunali al Commercio, Sebastiano Costalonga, e alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, l’amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva, il direttore operativo di Vela, Fabrizio D’Oria, il presidente del Gruppo organizzato indipendente ambulanti (Goia), Gilberto Marcolin.

“Via Piave in Festa Winter edition”, a cominciare da domenica 20 ottobre dalle ore 10 alle 20, sarà una nuova occasione per i cittadini per vivere l’esperienza di una ricca proposta gastronomica, artigianale e commerciale, dove i visitatori potranno gustare le eccellenze e le specialità culinarie del territorio veneziano e fare acquisti nei negozi (che rimarranno aperti per l’occasione) e nelle oltre 30 bancarelle. Durante la mattinata i visitatori saranno intrattenuti dalle tante associazioni del territorio che proporranno dimostrazioni sportive e laboratori per bambini. Nel pomeriggio sarà dato spazio ad artisti di strada, giocolerie, bolle di sapone, spettacoli dal vivo e naturalmente musica e dj set. Per tutta la giornata funzioneranno anche aree giochi, street food e un percorso espositivo.

Soddisfazione è stata espressa dagli assessori Costalonga e Pesce per una manifestazione che torna dopo la sperimentazione estiva ma destinata a trasformarsi in un appuntamento fisso: “Visto il successo di ‘Via Piave in Festa’ versione estiva – ha esordito Costalonga – ci siamo nuovamente riuniti attorno a un tavolo e abbiamo messo in campo le forze dell’Amministrazione comunale, di Vela, degli operatori economici e delle associazioni per dare una veste più legata alla stagione invernale a questo importante appuntamento mestrino. Dopo gli appuntamenti del 2024 non escludo che nel 2025 le giornate di festa in via Piave verranno cadenzate circa una volta al mese”. “In primo piano l’aspetto della sicurezza – ha precisato l’assessore Pesce – grazie anche alla presenza degli agenti di Polizia locale impegnati nei controlli stradali e nella gestione dell’ordine pubblico. Ma ovviamente è l’iniziativa stessa che, fungendo da presidio sul territorio, terrà lontano chi, in via Piave, viene purtroppo per delinquere. La presenza degli ambulanti, delle tante attrazioni, dei negozi e degli esercenti aperti e soprattutto della cittadinanza trasformerà, come è già successo, questa via in un luogo sicuro e piacevole da vivere per i cittadini di tutte le età”.

Durante ognuna delle tre domeniche ci saranno delle modifiche alla viabilità con la chiusura alle auto di via Piave a partire dalle ore 8.30, per permettere agli ambulanti di allestire le proprie postazioni. Per i residenti di via Felisati sarà possibile accedere alle abitazioni tramite via Carducci e uscire da via Sernaglia. Sarà inoltre possibile parcheggiare in vari punti e sarà allestito uno speciale parcheggio dedicato in via Dante, con 180 posti auto (vedi mappa). Inoltre domenica 22 dicembre, in occasione del Natale, la festa e la zona pedonale si estenderà a via Carducci per unire così via Piave a Piazza Ferretto ed offrire maggiori possibilità a cittadini e visitatori di fare acquisti.

“Rispetto all’estate abbiamo voluto spostarci dal sabato alla domenica – ha aggiunto il presidente Pasqualetto – ed estendere la manifestazione a tutta la giornata per offrire un’opportunità di svago anche a chi esce la mattina, magari per una passeggiata o per la messa. Inoltre, a quelli già presenti, si affiancheranno nuovi operatori economici, attirati dal successo registrato in estate”. “‘Via Piave in Festa’ – ha concluso Rosa Salva – rappresenta un presidio, voluto dall’Amministrazione comunale, per permettere la fruizione di questa porzione di città con momenti di serenità per la cittadinanza. Vela, in qualità di braccio operativo del Comune, si adopera affinché le indicazioni ricevute si svolgano nel migliore dei modi, trovando così un riscontro di gradimento negli utenti finali”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

