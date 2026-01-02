Al via i saldi invernali, giro d’affari da 4,9 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - Saldi invernali al via. Sono partiti dalla Valle d’Aosta, seguiti dalle altre Regioni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, nel periodo dei saldi saranno complessivamente 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro d’affari di 4,9 miliardi di euro. sat/mrv