sipario sui play-off Nba. Completato il tabellone con i play-in, a inaugurare le danze è stato il successo a Est di Cleveland su Orlando per 97-83 al Rocket Mortgage FieldHouse. Mitchell (30 punti), Allen (16 punti e 18 rimbalzi) e Mobley (16+11) i migliori nei Cavs, Banchero (24 punti) e Franz Wagner (18 punti) non bastano ai Magic.

Sempre a Est primo punto per i New York Knicks che hanno avuto la meglio sui Philadelphia 76ers con il punteggio di 111-104. Protagonista Miles “Deuce” McBride che alla fine chiude a quota 21 punti con 5/7 e i tifosi sono tutti per lui. Josh Hart mete a refereto 22 punti e 13 rimbalzi. Per Philadelphia buone bene fanno Joel Embiid (29 punti) e Tyrese Maxey (33 punti).

A ovest successo di Denver Nuggets sui Los Angeles Lakers (114 a 103), come era già accaduto nella finale di Conference del 2023, chiusa 4-0, e nei due precedenti stagionali. I campioni in carica sono spinti da un ottimo Nikola Jokic con 32 punti, 12 assist, 7 rimbalzi. Tra i Lakers brillano le stelle Anthony Davis (32 punti e 14 rimbalzi), LeBron James (27 punti e 8 assist).

Minnesota Timberwolves superano Phoenix Suns in gara 1 per 120 a 95 ed è la prima volta in stagione dopo le tre sconfitte rimediate. Strepitoso Anthony Edwards che mette a referto 33 punti. Dall’altra parte Durant fa il suo con 31 punti e 11/17 al tiro.

