I clienti europei, da oggi, possono ordinare il nuovo Nissan Townstar, nelle versioni Van e trasporto persone, equipaggiato con motore benzina da 1,3 litri.

Il propulsore, conforme alla normativa Euro 6d Full, eroga una potenza di 130 CV e una coppia di 240 Nm, con livelli di CO2 pari a 145 g/km per il Van e 149 g/km per la versione trasporto persone e consumi che arrivano a 6,4 l/100 km.

“Il Nuovo Townstar è un veicolo efficiente, versatile e ricco di tecnologie innovative, in grado di offrire valide soluzioni sia per i clienti privati che per le aziende” commenta Emmanuelle Serazin, LCV & Corporate Sales Director di Nissan Europe. Townstar per trasporto persone 5 posti è ai vertici della categoria per quanto riguarda il comfort: leader del segmento in spazio per le gambe (1478 mm anteriore/1480 mm posteriore); del segmento in spazio per gomiti e spalle (1524 mm anteriore/1521 mm posteriore); grande accessibilità, grazie a porte anteriori che si aprono quasi a 90° e comode porte scorrevoli per i sedili posteriori; ampio bagagliaio da 775 litri, espandibile fino a 3500 – a cui si aggiungono 49,5 litri di vani portaoggetti nell’abitacolo.

Oltre 20 soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l’assistenza alla guida fanno di Townstar un mezzo comodo, affidabile e sicuro. Per la prima volta su un LCV compatto Nissan, è presente l’Around View Monitor (AVM), che tramite una serie di telecamere riproduce una vista dall’alto a 360° dello spazio circostante, facilitando le manovre di parcheggio e negli spazi stretti.

La stabilità durante la guida è assicurata dal Side Wind Assist, che protegge dalle raffiche di vento laterali, e dal Trailer Sway Assist, in caso di uso di rimorchio. La frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico e il cruise control intelligente supportano efficacemente il guidatore soprattutto nei contesti urbani.

Il riconoscimento dei segnali stradali permette di adeguare sempre la velocità ai limiti indicati, mentre il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco avverte il guidatore se un veicolo si trova nella zona non coperta dagli specchietti retrovisori. Quando si percorrono strade in pendenza, poi, viene in aiuto il sistema di assistenza alla partenza in salita.

L’abitacolo è estremamente silenzioso, grazie a vetri più spessi e a un migliore isolamento acustico, e la temperatura può essere regolata su valori ottimali grazie al climatizzatore bizona con bocchette posteriori, per il massimo comfort di guidatore e passeggeri.

Anche Townstar, come tutti gli LCV Nissan, offre una garanzia leader del settore pari a 5 anni o 160.000 km, che copre ricambi, accessori originali e verniciatura, e include l’assistenza stradale. In termini di sicurezza, Townstar per trasporto persone ha ottenuto 4 stelle su 5, secondo i rigorosi protocolli Euro NCAP. Nuovo Nissan Townstar per trasporto persone a benzina è offerto con prezzi a partire da 28.610 euro (chiavi in mano), mentre Townstar Van a benzina è offerto con prezzi a partire da 18.600 euro (IVA esclusa).

