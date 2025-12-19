Al via il “Fascicolo digitale del personale scolastico”, Valditara: “La scuola ha bisogno di strumenti semplici e moderni”

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è disponibile il “Fascicolo digitale del personale scolastico”, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito che consente di consultare in modo semplice e sicuro le informazioni relative al proprio percorso professionale, attraverso i dati presenti nel sistema informativo dell’istruzione. Il Fascicolo è accessibile dalla sezione Servizi del sito del MIM ed è rivolto al personale docente, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), agli insegnanti di religione cattolica e al personale educativo che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche.

Il servizio, avviato in fase sperimentale, si pone l’obiettivo di entrare pienamente a regime entro giugno 2026. Consente di effettuare la consultazione dei dati anagrafici e delle informazioni relative al ruolo, alla titolarità e al servizio prestato. In questa prima fase, il personale docente può inoltre accedere ai titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi a partire dal 2020.

Entro marzo 2026 la sezione titoli sarà integrata con le informazioni in possesso dell’Amministrazione, estendendo la consultazione anche alle altre tipologie di personale. La piattaforma sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e servizi a supporto dei lavoratori della scuola.

Il Fascicolo digitale si inserisce nel più ampio percorso di semplificazione avviato dal Ministero, sviluppato anche grazie alla collaborazione con le organizzazioni sindacali nell’ambito di gruppi di lavoro dedicati.

“La scuola ha bisogno di strumenti semplici e moderni, pensati per chi vi lavora ogni giorno. Il Fascicolo digitale va in questa direzione. È un punto di partenza che ci consentirà di migliorare progressivamente i servizi e di semplificare procedure fondamentali, come quelle sulla mobilità dei docenti”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

