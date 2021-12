FIRENZE (ITALPRESS) – Dal 13 al 16 dicembre INDIRE organizzerà online Fablearn Italy, la conferenza internazionale sul Making e la Robotica Educativa nella didattica, dal titolo “Innovation in Laboratory teaching with Making, Educational Robotics, Coding and Innovative Technologies”. Durante i quattro giorni della manifestazione, ricercatori, insegnanti, educatori e professionisti internazionali affronteranno tematiche su innovazione, robotica educativa, coding, makerspace e fablab scolastici, nuovi modelli educativi, blockchain e intelligenza artificiale.

I numerosi appuntamenti pomeridiani prevedono tavole rotonde, conferenze, presentazioni ed eventi speciali – aperti a tutti – ed ospiteranno docenti di fama internazionale, tra cui Paulo Blikstein, Cassia Fernandez e Tatiana Hochgreb-Haegele della Columbus University.

La conferenza si aprirà alle ore 17 con la partecipazione di Sylvia Martinez e Gary Stager, autori del libro “Inventando si Impara”, che verrà illustrato il giorno seguente alle ore 14,30. I due studiosi saranno presentati dai ricercatori INDIRE Lorenzo Guasti e Beatrice Miotti. Il giorno seguente, alle 17, verranno resi noti i risultati dei “Focus Group” svolti per il progetto PON Coding e Robotica Educativa a cura di Giovanni Nulli, ricercatore INDIRE.

Mercoledì 15 dicembre alle ore 17 è prevista la tavola rotonda “Innovazione e differenze di genere a scuola: una questione ancora aperta”, con gli esperti: Emanuela Abbatecola, Giulia Maria Cavalletto, Fiorella Operto e Laura Screpanti; per INDIRE, Beatrice Miotti, Daniela Bagattini e Valentina Pedani (INDIRE). Il 16 dicembre si concluderà con interventi di studiosi internazionali su “Il progetto IDEIA: apprendimento della scienza pratico e mentale attraverso l’integrazione dei makerspace nell’educazione scientifica”.

Il Fablearn Italy, di cui INDIRE è organizzatore dal 2018, fa parte del circuito internazionale delle FabLearn Conferences, il cui capofila è il professore Paulo Blikstein, direttore del Transformative Learning Technologies Lab (TLTL).

