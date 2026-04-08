Al via dal 5 giugno il nuovo collegamento diretto Catania-Montreal di Air Canada

CATANIA (ITALPRESS) - Si rafforza il legame tra Sicilia e Nord America. Air Canada e SAC, la Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, hanno lanciato il nuovo collegamento diretto stagionale tra Catania e Montréal, operativo tre volte a settimana dal 5 giugno al 23 ottobre prossimi utilizzando il Boeing 787 Dreamliner. xo5/f40/fsc/gsl