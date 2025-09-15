Al via da ottobre la nuova stagione del Teatro del Parco di Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Teatro del Parco da ottobre riparte con le nuove stagioni TOP Theatre Of the People e “You Theater Dance” portando in città teatro, circo contemporaneo, performance e danza. La nuova programmazione, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con le associazioni Pantakin, Tadan, Live Arts Culture e Macaco, è stata presentata questa mattina nel foyer del Teatro Toniolo alla presenza della consigliera delegata ‘Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema’ Giorgia Pea assieme al dirigente del Settore Cultura Michele Casarin e a Manuela Massimi di Pantakin e Marianna Andrigo di youTHeatre, partner della nuova stagione.

“Il Teatro del Parco diventa sempre più luogo aperto e inclusivo, dove la cittadinanza – e in particolare i giovani – non sono più soltanto spettatori, ma parte attiva di un processo culturale che mette in relazione arte, società e territorio. Le stagioni 2025.26 rappresentano un passo importante verso la costruzione di un teatro realmente partecipato: un luogo dove produttori, artisti e cittadini si incontrano, si riconoscono e diventano protagonisti di un’esperienza comune” ha commentato la consigliera Pea ringraziando tutti i partner coinvolti per il lavoro messo in campo per questa stagione.

Soddisfazione per le collaborazioni messe in atto dal dirigente Casarin che ha ricordato ‘il successo dei programmi messi in scena nel corso degli anni che hanno fatto si che il Teatro del Praco diventasse collante per le realtà culturali cittadine che mettendo assieme competenze nel mondo del teatro, della musica, della performance’. Presente anche la responsabile di servizio del Teatro, Elisabetta Da Lio: ‘abbiamo creduto fin da subito nelle potenzialità di questo teatro che è diventato il contenitore ideale per rassegne nuove e dedicate ai giovani e alle loro passioni. Il pubblico premia le nostre scelte frequentando assiduamente la nostra platea facendoci continuare su questa strada’.

I due progetti pluriennali sono i vincitori dei bandi di gara promossi dal Settore Cultura del Comune di Venezia e cofinanziati dall’Unione Europea-Fondi Strutturali e di Investimento Europei, – PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027. Obiettivo dei due bandi, promuovere attività culturali nello spazio recuperato del Teatro del Parco in un’ottica di rigenerazione sociale ed urbana dell’area facendo del Teatro stesso un punto di riferimento culturale per giovani, catalizzatore e aggregatore della comunità con una specifica programmazione multidisciplinare e interdisciplinare.

L’apertura della stagione TOP è in programma il 28 settembre al Teatro del Parco con una giornata di festa. Ospiti speciale i Jashgawronsky Brothers, storica compagnia internazionale di clown, musicisti e attori, che presenteranno Recycle Venice, spettacolo comico e musicale creato con strumenti “di recupero”, in linea con lo spirito ecologico del parco. La giornata sarà arricchita dal TOP carpet, un originale tappeto verde che accoglierà il pubblico, trasformando ogni spettatore in testimonial della nuova stagione. Nell’occasione verrà lanciata anche la call per la Giuria TOP Secret: un gruppo di spettatori attivi che seguiranno e racconteranno tutta la stagione. La stagione offrirà un ricco calendario di spettacoli, workshop, residenze artistiche e attività partecipative. Un percorso che vuole far diventare il teatro un teatro delle persone e per le persone, uno spazio culturale dove l’arte incontra la comunità e diventa occasione di riflessione, dialogo e crescita condivisa. In questo modo la direzione artistica di Pantakin, coadiuvata dal prezioso e fondamentale apporto di Tadan, intende riprendere e rinnovare la missione ispirata alla definizione anglosassone di Theatre Of the People: “Teatri che scelgono di creare arte e intrattenimento che diano voce a coloro che troppo spesso sono costretti a sussurrare”.

Il 5 ottobre alle ore 17.00 con Vertical Waves Project, che porterà una performance corale coinvolgendo un gruppo di partecipanti della città e il dj dBEETH, si apre un nuovo progetto dedicato al contemporaneo che abbraccia in particolare la musica indipendente e la danza contemporanea: You Theater_ Dance ? Independent music un programma di eventi che alterna concerti a spettacoli di danza. A cura delle due associazioni mestrine Live arts cultures e Macaco, già collaboratrici dal 2021 proprio per progetti dedicati al Teatro del Parco, la nuova Stagione unisce proposte nazionali e internazionali, concerti, spettacoli, laboratori e varie attività

Happening: apertura Stagione TOP Ten il 28 settembre 2025 con Jashgawronsky Brothers Il primo spettacolo, che segna l’apertura ufficiale del progetto TOP Theatre Of the People, sarà il 28 settembre 2025 con una giornata di festa. Ospiti speciale i Jashgawronsky Brothers, storica compagnia internazionale di clown, musicisti e attori, che presenteranno Recycle Venice, spettacolo comico e musicale creato con strumenti “di recupero”, in linea con lo spirito ecologico del parco. La giornata sarà arricchita dal TOP carpet, un originale tappeto verde che accoglierà il pubblico, trasformando ogni spettatore in testimonial della nuova stagione. Nell’occasione verrà lanciata anche la call è quella per la Giuria TOP Secret: un gruppo di spettatori attivi che seguiranno e racconteranno tutta la stagione. TOP Ten: la Stagione teatrale 2025.26 al via il 28 ottobre con Peter Stein e Maddalena Crippa Il 28 ottobre inizia la prima stagione ufficiale del TeatrO del Parco: TOP Ten, dieci appuntamenti che uniscono tradizione e innovazione. Gli incassi degli spettacoli andranno in beneficenza a favore di un’associazione del territorio che opera sul sociale. Ad aprire la rassegna sarà lo spettacolo Crisi di nervi. Atti unici di Cechov, con la regia di Peter Stein e l’interpretazione di Maddalena Crippa, già premiato con il Premio Le Maschere 2024.

Il cartellone proporrà grandi classici rivisitati (oltre a Cechov ci saranno L’avaro immaginario da Molière di e con Enzo Decaro il 25 febbraio 2026 e Il teatro comico da Goldoni con gli allievi attori del terzo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, regia Giuseppe Emiliani il 24 aprile 2026), teatro di narrazione e drammaturgia contemporanea (Il turno di notte di Gianpiero Francese il 13 novembre 2025, L’Oreste con Claudio Casadio/Accademia Perduta con la regia di Giuseppe Marini il 25 novembre 2025, Margherito con Daniele Ronco/Mulino ad Arte il 6 dicembre 2025, Parole femmine di e con Annalisa Insardà / Dracma il 3 febbraio 2026, Mio eroe di e con Giuliana Musso il 4 marzo 2026, Vautours (Avvoltoi) di Roberto Serpi/Teatro Due il 31 marzo 2026). Christmas al TOP 2025: Il teatro festeggia le festività natalizie con due appuntamenti di circo-teatro per tutte le età. Il 26 dicembre va in scena Magic Moments, spettacolo di magia e clownerie con Emanuele Pasqualini e il mago Paolo Colla. Il 6 gennaio il palco ospita Cafè Rouge del Circo Bipolar, una performance acrobatica e teatrale che unisce energia, poesia e ironia. (26 dicembre 2025 e 6 gennaio 2026)

TOP Teen: matinée per le scuole: da febbraio 2026 TOP Teen, la rassegna di matinée dedicata a studenti delle scuole medie e superiori. Si parte con Parole femmine di Dracma Teatro, uno spettacolo che affronta con ironia e leggerezza i temi della parità di genere e delle differenze tra maschile e femminile (4 febbraio 2026). Segue Una feroce primavera, scritto da Andrea Pennacchi e interpretato da Francesco Gerardi con musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, che racconta la Prima Guerra Mondiale attraverso lo sguardo del giovane soldato veneto Bepi, antieroe universale tra coraggio e fragilità (13 marzo 2026). Ad aprile, spazio a Codice Pin…Occhio! di Pantakin: un Pinocchio adulto intrappolato tra Intelligenza Artificiale, social e nuove tecnologie, in un’avventura che mescola fiaba e contemporaneità (14 aprile 2026). La proposta per le scuole è completata dal Top Teen Lab (20-21 con spettacolo finale il 22 aprile 2026). Laboratori multidisciplinari All’inizio di settembre 2025 si è svolto Maschere al TOP, un workshop guidato da Michele Modesto Casarin che ha permesso ai partecipanti di esplorare la maschera come strumento espressivo, tra improvvisazione, movimento e tecniche della Commedia dell’Arte. Per tutta la stagione sarà dato grande spazio ai laboratori multidisciplinari, di musica, fotografia, performing arts aperti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento sarà con il Workshop “Between. Passeggiate fotografiche tra Parco e Palco” un laboratorio di cinque giornate, guidato dalla fotografa e arteterapeuta Jessica Tosi, che inviterà i cittadini – con particolare attenzione ai giovani under 35 – a esplorare il territorio attraverso la fotografia digitale. Gli incontri si svolgeranno dentro e fuori il teatro, trasformando il parco e lo spazio urbano in luoghi di osservazione e creatività. (6 e 7 + 20 e 21 + 28 settembre 2025) A seguire il Workshop “S…TOP & Go!”, un laboratorio teatrale pensato come vera e propria palestra attoriale, condotto da Maria Roveran (attrice e cantautrice) e Teresa Farella (danzatrice e coreografa). Il percorso, aperto a tutti, propone training vocale e corporeo, lavoro sul testo e sulla relazione scenica, per accompagnare i partecipanti in un’esperienza di scoperta delle proprie possibilità espressive. (dal 24 settembre al 17 dicembre 2025) Saranno due le fasi del Workshop “Officine CreAttive” un laboratorio multidisciplinare dedicato alle arti performative (voce, corpo, suono e visual), rivolto soprattutto ai giovani. Guidati da Maria Roveran, Giovanni Joe Schievano, Teresa Farella, Jessica Tosi e altri professionisti, i partecipanti sperimenteranno diversi linguaggi espressivi, in vista della creazione di una performance collettiva che sarà realizzata nel 2026. (2 ottobre – 18 dicembre 2025 + dal 24 settembre al 17 dicembre 2026).

A maggio 2026 si terrà invece il Workshop “Soundscapes” con Giovanni Joe Schievano, un percorso di field recording per scoprire e registrare i suoni della città. Le tracce raccolte diventeranno una composizione collettiva, una vera colonna sonora urbana. (20 e 21 + 27 e 28 maggio 2026). Le call rivolte a studenti, spettatori e artisti under 35 Aprile 2026 sarà il mese di TOP Teen LAB | Laboratori per le scuole, un percorso pensato per gli studenti degli istituti superiori del Veneto. L’obiettivo è favorire l’incontro e lo scambio tra ragazzi, mettendo da parte la competizione a favore della condivisione e del confronto. La call sarà diffusa tra gli istituti della Regione Veneto, con scadenza il 30 ottobre 2025. Altra call è quella per la Giuria.

TOP Secret, un gruppo di spettatori (in particolare giovani under 35) che avranno accesso privilegiato agli spettacoli, incontri di formazione e attività di audience development. (28 settembre 2025) A giugno 2026 partirà Next S…TOP Generation, Un progetto pensato per giovani artisti under 35, che offre residenze brevi dedicate alla “messa a punto” delle proprie creazioni e la possibilità di presentarle al pubblico. Tre le realtà selezionate – BumBumFritz, DopolavoroStadera e La Petite Mort Teatro – tutte con legami con l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni. Ogni gruppo avrà a disposizione tre giorni di residenza retribuiti, con la possibilità di usufruire di tutoraggi e confronti con professionisti del settore. I lavori saranno presentati al pubblico e valutati da spettatori, giuria e commissione di esperti: il progetto vincitore riceverà un contributo simbolico di 500 euro. Il percorso si concluderà il 28 giugno con la premiazione e l’incontro Thinking about the future, momento di dialogo tra giovani artisti e professionisti di diversi settori per riflettere sui primi passi nel mondo del lavoro. Durante l’incontro uscirà una nuova call, sempre rivolta a under 35, per il 2027.

Residenze artistiche e altre attività Il Teatro del Parco conferma la sua vocazione come spazio di ricerca e creazione ospitando durante la Stagione 2025.26 quattro residenze artistiche dedicate a linguaggi, visioni e temi diversi. Già ad agosto Pantakin ha portato avanti Casanova Grand Tour, spettacolo di Commedia dell’Arte nato per i 300 anni dalla nascita di Casanova, presentato in forma aperta alla comunità il 2 settembre. A metà settembre arriverà Happy Birth+Day, stelle terrestri, co-produzione Pantakin con Theama, Dracma Teatro e Nuova Scena Festival Scene di Paglia, un progetto legato al percorso Happy Women contro la standardizzazione del corpo e dell’identità femminile, vincitore del Bando Cultura 2024 di Fondazione Venezia, che debutterà il 21 settembre in prima nazionale in Calabria presso Armonie d’Arte Festival. In ottobre sarà la volta di Codice Pin…Occhio!, riscrittura contemporanea della favola di Collodi che riflette sul rapporto con la tecnologia e le insidie del web, pensata per i ragazzi e le famiglie. Infine, a luglio 2026, Tadan curerà Agnes alla scoperta del suono, un progetto residenziale e performativo che unisce narrazione, musica e podcast per raccontare la storia e il fascino dei dischi a 78 giri attraverso un’esperienza immersiva e multisensoriale. Concludono il programma di questa prima stagione, gli incontri TOP…onomastica, la città che parla con autori di romanzi che hanno saputo raccontare una Venezia sconosciuta (18 gennaio con Luca Scarlini, 22 febbraio Tiziano Scarpa, 22 marzo 2026 Valentina Confuorto) e il progetto No body is perfect a cura di Pantakin, selezionato dal Bando Cultura 2025 di Fondazione Venezia, che attraverso incontri e laboratori intende costruire un processo di crescita femminile all’interno della società. (16 e 17 giugno 2026).

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).