Al via da Mestre con un sold out il tour estivo di Lucio Corsi

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via giovedì sera da Mestre (VE) con un live tutto esaurito il tour estivo “Estate 2025” di Lucio Corsi: 28 date – prodotte da Magellano Concerti – nei principali festival estivi che comprendono anche gli imperdibili appuntamenti “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro). Prossima tappa sabato 14 giugno al Musicastelle di Saint Nicolas (AO) (prenotazioni esaurite).

Dopo il successo del “Club Tour 2025”, che ha registrato il tutto esaurito lo scorso aprile, e dell’esperienza a Eurovision, che ha aggiunto un nuovo importante tassello nel suo percorso, l’artista torna ora alla sua cara dimensione live. A seguito della prima data a Mestre (VE) (tutto esaurito) e dello show di questo sabato a Saint Nicolas (AO) (prenotazioni esaurite), “Estate 2025” proseguirà il 17 giugno dall’Arena in Fiera di Cagliari, il 21 giugno al Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle) di Roma, il 25 giugno al Sequoie Music Park di Bologna, il 27 giugno al Trento Live Fest di Trento, il 28 giugno all’Altraonda Festival (Arena del Mare) di Genova, il 29 giugno alla Prima Estate (Parco Bussoladomani) di Lido di Camaiore (LU), il 6 luglio all’Umbria Che Spacca di Perugia, l’8 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 10 luglio al Mengo Festival di Arezzo, il 13 luglio a Un’Estate Da Belvedere (Belvedere di San Leucio) di Caserta, il 18 luglio al Festival Abbabula di Sassari.

Il 19 luglio al Rocce Rosse & Blues di Lanusei (NU), il 23 luglio al Termoli Summer Festival di Termoli (CB), il 24 luglio al Mind Festival di Montecosaro (MC), il 27 luglio al No Borders Music Festival ai Laghi di Fusine (UD) (tutto esaurito), il 2 agosto a Rotonda by la Mobiliare (Locarno Film Festival) di Locarno, il 6 agosto a Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini) di Catania, il 7 agosto a Ypsigrock di Castelbuono (PA), il 10 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA), l’11 agosto alle Cave del Duca di Lecce, il 12 agosto al Color Fest di Lamezia Terme (CZ), il 17 agosto al Teatro delle Rocce di Gavorrano (GR) (tutto esaurito), il 18 agosto al Summer Nights di Follonica (GR), il 30 agosto al Acieloaperto Festival (Villa Torlonia) di San Mauro Pascoli (FC) (tutto esaurito), il 31 agosto al Mantova Summer Festival (Palazzo Te) di Mantova per concludere il 7 settembre al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro) di Milano.

