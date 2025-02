ROMA (ITALPRESS) – Comincerà sull’isola di Creta, nel weekend tra il 7 e il 9 marzo, l’avventura del neo commissario tecnico della sciabola femminile azzurra Andrea Aquili. La tappa di Coppa del Mondo di Heraklion vedrà in pedana 12 sciabolatrici italiane. Per la gara individuale, che inizierà venerdì 7 con le fasi preliminari e vivrà sabato 8 il tabellone principale, il ct ha convocato Michela Battiston (che sarà già ammessa alla giornata clou per diritto ranking), Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica e Mariella Viale, alle quali si uniranno – autorizzate – Martina Criscio, Maria Clementina Polli, Benedetta Fusetti e Claudia Rotili. Domenica 9 marzo sarà la giornata della prova a squadre per la quale sono state indicate Alessia Di Carlo, Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale, tra loro verranno scelte le componenti del quartetto. Con il ct Andrea Aquili saranno presenti in Grecia, al seguito della sciabola femminile azzurra, i maestri Cristiano Imparato e Diego Occhiuzzi, insieme al fisioterapista Fabrizio Scopece.

