Al via concorso capitale europea del turismo intelligente

La Commissione Ue lancia il concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente 2022. Per competere, le città dovranno dimostrare le loro pratiche di innovazione in quattro aree: accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. Saranno selezionate due vincitrici che riceveranno nel 2022 il supporto di esperti del settore per le loro attività di comunicazione e branding. Il termine per la presentazione delle candidature è il 16 giugno 2021. mrv