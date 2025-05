ROMA (ITALPRESS) – Conclave al via oggi per eleggere il 267° Pontefice. Alle 10 si terrà la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice. Nel pomeriggio i 133 cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina per l’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Francesco.

Nella giornata di oggi e’ prevista una sola fumata, da domani due al giorno: una a fine mattino, l’altra a fine pomeriggio salvo che alla prima votazione ci sia gia’ il nome del nuovo Pontefice. Ogni scrutinio dei cardinali si compone di due votazioni, la prima entro le 12 e la seconda entro le 19. Se nera, la fumata potrà avvenire soltanto al termine dei due scrutini, dunque o alle 12 o alle 19. Se bianca, la fumata potrà invece avvenire in qualunque fase, cioè anche al termine dei primi due mini-voti.

– foto Vatican Media –

