TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – La campagna elettorale per le

prossime elezioni presidenziali in Tunisia, fissate per il 6

ottobre, è ufficialmente iniziata e proseguirà fino al 4 ottobre,

due giorni prima delle elezioni.

L’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni della Tunisia (ISIE)

ha annunciato la lista finale di tre candidati: il presidente in

carica Kais Saied, in cerca di un secondo mandato; Zouhair

Maghzaoui, segretario generale del partito Movimento popolare; e

Ayachi Zammel, segretario generale del movimento Azimoun, che

rimane detenuto per accuse legate alle elezioni.

Le campagne elettorali sono iniziate due giorni prima all’estero,

prendendo di mira oltre 1,8 milioni di espatriati tunisini, tra

cui 620.000 elettori registrati.

Nel frattempo, le autorità tunisine hanno arrestato almeno 80

membri del più grande partito di opposizione, hanno riferito

funzionari del partito. Ennahda, il partito islamista salito al

potere all’indomani della primavera araba del paese, ha affermato

che almeno 80 uomini e donne del partito sono stati arrestati come

parte di un’operazione a livello nazionale che ha intrappolato

membri provenienti da 10 regioni.

In una dichiarazione, Ennahda ha definito gli arresti “una

campagna senza precedenti di raid e violazioni dei diritti più

elementari garantiti dalla legge”. Il partito ha contato almeno 80 arresti e sta per confermarne almeno 116 in totale, tra cui sei donne, ha detto l’avvocato Latifa Habbechi.

