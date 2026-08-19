Al via a Pechino la World Robot Conference 2026

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Ha aperto i battenti a Pechino la World Robot Conference del 2026, che presenta i più recenti progressi tecnologici del settore robotico globale. Uno degli elementi salienti dell'evento annuale è il lancio del "Global Robotics Application Exploration Program". L'iniziativa metterà in contatto i principali produttori di robot con team di innovazione di alto livello, favorendo la messa a disposizione di robot prodotti in serie – inclusi modelli umanoidi, quadrupedi e mani robotiche ad alta destrezza – per sperimentazioni gratuite in contesti reali, al fine di accelerarne l'adozione commerciale. sat/gtr (Fonte video: CCTV+)