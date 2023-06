BRESCIA (ITALPRESS) – Archiviati i Campionati Italiani Assoluti di La Spezia, la scherma italiana è pronta a vivere l’ultimo grande evento del calendario nazionale per la stagione agonistica 2022/2023. Da giovedì 15 a domenica 18 giugno, infatti, proprio nei giorni in cui i “big” azzurri saliranno sulle pedane di Plovdiv per i Campionati Europei Individuali, oltre mille atleti si confronteranno a Brescia nei Campionati Nazionali Gold e Silver categoria Assoluti. Sarà il “Pala San Filippo2 a ospitare una kermesse attesissima, che per la prima volta dà la possibilità agli schermidori non rientrati nella fascia d’èlite (per partecipare ai Tricolori Assoluti) di andare a caccia dei titoli nazionali Gold e Silver. Tutti i tiratori iscritti alla manifestazione che la FIS ha assegnato all’organizzazione della Schermabrescia, a propria volta, hanno dovuto superare lo scoglio delle qualificazioni su base regionale, ottenendo così il diritto a partecipare a un appuntamento dai rilevanti contenuti tecnici e agonistici, che si dipanerà in quattro giornate di gare, per tutte le specialità (spada, fioretto e sciabola sia maschile che femminile) con ben 12 competizioni in programma, per assegnare sei titoli Gold e altrettanti Silver.

Così Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma: “Ci siamo lasciati alle spalle con grande soddisfazione gli Assoluti di La Spezia, dove è stato bellissimo vedere tanti big confermarsi al vertice e anche diversi giovani, persino appartenenti ancora alle categorie Cadetti e Under 20, disputare ottime prove e mettersi in luce sulle pedane più prestigiose d’Italia, al cospetto di campioni che sono anche i loro idoli”.

“Ora chiudiamo la stagione nazionale in bellezza con l’appuntamento di Brescia: i Campionati Nazionali Gold e Silver Assoluti sono nati quest’anno per dare sempre più risalto alla nostra attività agonistica, offrendo anche un’ulteriore chance, a chi non è rientrato tra i qualificati per i Tricolori maggiori, di poter competere in una manifestazione che assegna titolo e che rappresenterà un’ottima vetrina per confermare l’eccellente stato di salute del movimento schermistico italiano”, ha aggiunto il presidente federale.

“Ci aspettano gare molto partecipate e di livello importante, anche per questo la Federazione ha puntato sulla capacità organizzativa della Schermabrescia, che si è fatta già apprezzare negli ultimi anni per aver ospitato in modo pregevole, tra le altre, una gara internazionale del circuito Under 14 diventata punto di riferimento per la Confederazione Europea”, ha concluso Azzi.

L’evento del weekend sarà curato dalla società presieduta da Elisa Albini, il cui staff tecnico è diretto dall’olimpionico Andrea Cassarà. “Portare a Brescia un evento così importante per la scherma italiana è un onore e una responsabilità – ha detto il campione azzurro del fioretto -. Crediamo molto al valore di manifestazioni agonistiche di questo genere, che valorizzano la nostra disciplina e il territorio che ospita tantissimi atleti ma anche tecnici e famiglie. E lo facciamo proprio nell’anno di Brescia e Bergamo Capitali italiane della Cultura 2023, un progetto in cui lo sport riveste sempre un ruolo fondamentale”.

“Siamo orgogliosi del sostegno di Comune di Brescia e Regione Lombardia, che hanno sposato subito la nostra sfida. Con grande cura e determinazione siamo certi di offrire, grazie all’esperienza acquisita e all’entusiasmo che anima il nostro team di lavoro, una kermesse all’altezza delle aspettative”, ha chiosato Andrea Cassarà.

Sulle 35 pedane del Pala San Filippo di Brescia si gareggerà da giovedì 15 giugno a domenica 18 con inizio alle ore 9 e fino al tardo pomeriggio, tutte le fasi finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale della Federazione Italiana Scherma.

