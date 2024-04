BARI (ITALPRESS) Expolevante 2024, l’appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, in programma dall’11 al 14 aprile è stata inaugurato nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Carla Palone, la presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie e il Presidente nazionale ASI, Alberto Scuro oltre a numerosi dirigenti sportivi.

“Expolevante, dopo averla riattivata con l’edizione del 2022, possiamo affermare che con questa edizione è al suo rilancio. Per noi di Nuova Fiera del Levante questa è una manifestazione strategica che ha l’obiettivo di portare qui i giovani e le famiglie, dando loro la possibilità di vivere il quartiere tutto il giorno” dichiara il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

“Abbiamo riempito di contenuti la nostra offerta commerciale con svariate attività, a partire dallo sport con la presenza del CONI e della FIGC e ancora con la nautica, l’arredo esterno, il tattoo, il pet, il gaming, le moto, le bici, le auto elettriche e i prodotti agroalimentari del villaggio gastronomico ‘Tipicò con gare e show cooking giornalieri, e con uno sguardo anche ai più giovani abbiamo organizzato eventi serali dove ci sarà la partecipazione di cantanti e dj tra i più trandy del momento, che attireranno un pubblico di ragazzi tra 16 ed i 25 anni. Expolevante è la manifestazione intergenerazionale che deve avvicinare il quartiere fieristico al territorio”.

Dopo il taglio del nastro è seguito un giro per gli stand tra cui quelli dedicati alle Forze dell’Ordine quali Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Carabinieri.

L’apertura di Expolevante 2024 è proseguita con l’inaugurazione dello stand dell’ASI (Automotoclub storico italiano) tra auto d’epoca ed esemplari rari, nel padiglione del Vintage Market per gli amanti di prodotti e oggetti di epoche passate, e tra gli espositori del ‘Tipicò, il villaggio gastronomico con le eccellenze del territorio.

All’evento dedicato al tempo libero, allo sport e alla smart mobility che ospita diversi settori, a partire da domani, venerdì 12 aprile, non mancheranno eventi serali per i più giovani con tanta musica con dj set ed ospiti di punta quali Ginevra Lamborghini, Fata e SLF Group.

Orari di apertura: 11-12 aprile dalle 10.30 alle 20.30 / 13-14 aprile dalle 10.00 alle 21.00.

– FotO: ufficio stampa Expolevante –

(ITALPRESS).