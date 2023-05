ROMA (ITALPRESS) – Partirà il 2 giugno da Napoli la terza edizione dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Grande successo per l’edizione 2022 con oltre 50 tappe e più di 2.000 partite giocate. In due mesi il circuito ha raccolto 5.200 atleti e attraversato l’Italia da Nord a Sud, allestendo playground in 16 regioni e richiamando nelle piazze più di 80.000 persone totali, dimostrando così come questo sport – che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo – sia in ascesa e apprezzato dal grande pubblico: adulti, bambini, uomini e donne.

L’Opening Tournament nel capoluogo campano (2-3 giugno) darà il via ad un tour che toccherà 18 Regioni italiane, per un totale di 93 Tornei, e che porterà fino alle Estathè 3×3 Italia Finals di Cesenatico (4-5 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base alla loro importanza, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic. Ogni Torneo permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals. Per il secondo anno consecutivo il title sponsor del circuito sarà Estathè, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento.

