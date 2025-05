AGADIR (ITALPRESS) – È stata inaugurata presso lo Stato Maggiore della Zona Sud ad Agadir in Marocco la 21^ edizione dell’esercitazione militare congiunta “African Lion”, che durerà fino al 23 maggio dalle Forze Armate Reali marocchine (FAR) e dall’esercito statunitense. Il Generale di Brigata USA Brian Cederman (SETAF-AFRICA) ha sottolineato nel suo intervento che “l’impegno del Marocco nei confronti di African Lion testimonia la forza della nostra alleanza”, evidenziando come “ognuno di noi sia impegnato a promuovere la pace, la prosperità e la sicurezza nella regione e nel mondo intero”.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte rappresentanti dei diversi Paesi coinvolti. Il programma prevede simulazioni di comando, addestramento operativo, esercitazioni NBCR, manovre congiunte e iniziative a carattere umanitario. L’obiettivo è di rafforzare la cooperazione militare tra Marocco, Stati Uniti e Paesi partner, migliorare l’interoperabilità e contribuire alla stabilità e sicurezza regionale. Le attività si svolgeranno in varie località del sud del Marocco.

(ITALPRESS).