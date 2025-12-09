Al Teatro Toniolo di Venezia in scena “Il birraio di Preston” tratto da un testo di Camilleri

VENEZIA (ITALPRESS) – La Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, in occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri e a trent’anni dalla pubblicazione dell’omonimo romanzo, porta in scena dal 12 al 14 dicembre “Il birraio di Preston”, con la riduzione teatrale dello stesso autore e Giuseppe Dipasquale, protagonisti Edoardo Siravo, Mimmo Mignemi, Federica De Benedittis.

La storia narrata è una vicenda esemplare per raccontare oggi la Sicilia. L’eterna vacuità dell’azione siciliana, che spesso si traduce in un esasperato dispendio di energie per la futilità di un movente, è la metafora più evidente del testo. In un esempio sublime e divertito di narrazione dei caratteri, la Sicilia, il suo mondo, i suoi personaggi vengono ammantati, attraverso la lingua camilleriana, da una luce solare, vivida di colori e ricca di sfumature. Biglietti in vendita online su Vivaticket e in biglietteria del Teatro. Per informazioni: www.culturavenezia.it.

