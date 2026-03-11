Al Teatrino Groggia Stella Golini suona le 33 variazioni su un valzer di Diabelli

VENEZIA (ITALPRESS) – Il tema del valzer e della danza rappresenta il filo comune di Groggia Festival – Incontri di Musica, Filosofia, Letteratura e Scienza, realizzato da A.Gi.Mus. Venezia e Teatro Toniolo presso il Teatrino Groggia, grazie al contributo dell’Archivio “Vittorio Cini” e la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giordano Bruno – Raimondo Franchetti” di Mestre.

Il 14 marzo alle ore 17.00 la professoressa Maria Cristina Maida rifletterà sul rapporto tra musica e filosofia, preparando all’ascolto delle 33 Variazioni su un valzer di Diabelli suonate da Stella Golini. Si tratta di tre concerti introdotti da docenti del Liceo mestrino con il fine di avvicinare il pubblico alla musica attraverso una prospettiva multidisciplinare, suggerendo un possibile dialogo tra i diversi linguaggi ed evidenziandone la reciproca influenza.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).