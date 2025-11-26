Home Video News Pillole Al San Raffaele di Milano radioterapia avanzata per curare tumori e metastasi
Al San Raffaele di Milano radioterapia avanzata per curare tumori e metastasi
MILANO (ITALPRESS) - L'Unità di Radioterapia del San Raffaele di Milano tratta tumori in tutti i distretti corporei, inclusi encefalo, testa-collo, polmone, mammella, pancreas, fegato, apparato gastrointestinale, apparato urologico, ginecologico ed ematologico. La radioterapia è utilizzata con successo anche in pazienti non operabili o non candidabili a chemioterapia, grazie alla sua natura non invasiva e all'alta efficacia terapeutica.