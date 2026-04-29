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Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell’ovaio policistico
ROMA (ITALPRESS) - Un cambio di paradigma nella diagnosi e nel trattamento della Sindrome dell’Ovaio Policistico. Apre presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma l'ambulatorio multidisciplinare endocrinologico e ginecologico dedicato alla patologia, con un approccio che integra la tradizionale visione solo ginecologica per mettere l’accento sulle cause endocrino-metaboliche della sindrome. mec/mgg/gtr