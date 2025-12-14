Al Salone d’onore del Coni la presentazione del progetto “Ecoblade”

ROMA (ITALPRESS) – Sarà presentato ufficialmente martedì 16 dicembre 2025, con inizio alle ore 15:30, presso il Salone d’Onore del CONI, a Roma, il progetto “Ecoblade”, nuovo programma della Federazione Italiana Scherma che promuove il riciclo dell’acciaio maraging non solo per ridurre i rifiuti e la nostra impronta di carbonio, ma anche per supportare economicamente le società affiliate, gli atleti e le loro famiglie. Un’innovazione che pone la scherma come modello di sostenibilità e cultura, in cui ogni lama spezzata in pedana e non più utilizzabile diventa preziosa per una sfida che ci proietta verso un futuro più verde e, appunto, sostenibile.

Con il Presidente della FIS Luigi Mazzone, saranno illustri relatori della conferenza il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, il Capo Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi e il Presidente Onorario della FIS Giorgio Scarso. Interverrà inoltre la fiorettista azzurra due volte campionessa del mondo Alice Volpi.

All’evento parteciperanno i rappresentanti dell’azienda Acciaierie Valbruna, che curerà il processo di riciclo delle lame, e i giovani atleti delle società laziali che, a corollario dell’evento, saranno premiati come “Eccellenze del Comitato Regionale Federscherma Lazio 2025”.

