Al Salone del Libro di Torino presentato “Paralimpiadi da record”

TORINO (ITALPRESS) – Settantuno medaglie (di cui 24 ori) conquistate in 17 discipline, per un totale di 141 atleti azzurri. È il bilancio più che positivo dell’Italia nell’ultima edizione delle Paralimpiadi, che si sono svolte fra il 28 agosto e l’8 settembre del 2024.

Imprese celebrate in “Paralimpiadi da record. Italiani protagonisti a Parigi 2024”, il magazine speciale realizzato da SuperAbile Inail e presentato oggi al Salone Internazionale del Libro a Torino, al cui interno ci sono fotografie, racconti e curiosità sulle prestazioni sportive degli azzurri.

Una Paralimpiade che per l’Italia è stata “straordinaria”, per usare la parola scelta dal presidente del Comitato italiano Paralimpico (Cip) Luca Pancalli. “L’Inail vanta una lunghissima collaborazione con il Cip ed è stata la culla di fatto delle Paralimpiadi perché il nostro medico, il dottore Antonio Maglio, nel 1960 ha effettivamente inventato le Paralimpiadi in occasione della manifestazione olimpica di Roma – ha spiegato in un video messaggio il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo – Il dottor Maglio era il direttore di quello che si chiamava allora il Centro paraplegici di Ostia ed è stato il padre fondatore di questa manifestazione, che ha consentito a tanti atleti che allora non potevano esprimere le loro potenzialità, di poter partecipare a una competizione internazionale. Con questa rivista speciale celebriamo le loro vittorie”.

Il contributo dato dall’Inail è fondamentale “perché molti atleti, presenti nel magazine, sono seguiti dal nostro Centro di riabilitazione di Budrio – ha detto ancora D’Ascenzo – e hanno utilizzato lo sport per ritornare a una vita attiva”.

“SuperAbile Inail da oltre vent’anni ci accompagna in un percorso di crescita della sensibilizzazione della società, è sempre stato al nostro fianco nei momenti che contavano – ha detto Pancalli – Il numero speciale del magazine SuperAbile Inail, presentato oggi, è importante perché intende celebrare le 71 medaglie vinte dall’Italia ai giochi di Parigi 2024 e il sesto posto nel medagliere, un risultato incredibile per i colori azzurri. Il migliore della storia dell’Italia da Roma dal 1960 ad oggi. Lo sport ci insegna ancora una volta che se una persona è posta nelle condizioni di poter esprimere le proprie potenzialità, può raggiungere risultati impensabili”. Durante la presentazione del magazine ha parlato anche Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 stile libero S5 alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

