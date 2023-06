SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta (Kalex), con il tempo di 35’15″315 ha vinto il GP di Germania di Moto2 sul circuito del Sachsenring. Il pilota spagnolo ha preso subito il largo sin dal primo giro dominando la corsa e precedendo l’italiano Tony Arbolino (Kalex) di 2″730. Terzo posto per il britannico Jake Dixon (Kalex, +2″825) protagonista di un bel duello negli ultimi giri con Arbolino. Quarto posto per il thailandese Somkhiat Chantra a 9″013, quinto Alonso Lopez (Boscoscuro). In sesta posizione ha chiuso Manuel Gonzalez, settimo Sam Lowes, poi Fermin Aldeguer, Albert Arenas e Celestino Vietti.

– foto LivePhotoSport –

