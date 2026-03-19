Al Rossini di Venezia arriva “Cinema & Gomitoli” per gli amanti di film e uncinetto

VENEZIA (ITALPRESS) – Guardare un film mentre si lavora a maglia ma non nel divano di casa. I popcorn del cinema si sostituiscono nelle sale del cinema Rossini di Venezia con le matasse dei gomitoli di lana con un evento creativo e super rilassante dove il pubblico potrà lavorare a maglia o all’uncinetto. Domenica 19 aprile, alle ore 10.30 al Rossini, arriva infatti Cinema & Gomitoli, il primo evento a Venezia per chi ama il cinema, il knitting e l’uncinetto: in programma c’è il film Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, da guardare lavorando con ferri o uncinetto. L’evento è una collaborazione tra Circuito Cinema Venezia e l’associazione Un Gomitolo a Venezia. “Per la prima volta a Venezia cinema e lavoro a maglia si fondono in una serata dedicata a chi condivide queste due passioni che si intrecciano in un evento insolito che conferma come il lavoro di vicinanza alle persone da parte di questa amministrazione sia sempre attenta e di come il Settore cultura del comune di Venezia continui ad avvicinarsi sempre più a coloro che frequentano i luoghi dedicati alle attivita’ culturali” è il commento di Giorgia Pea consigliere delegata “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”.

Cinema & Gomitoli è un appuntamento speciale per tutti gli appassionati di lavoro a maglia e di grande cinema. Si tratta del primo evento veneziano che unisce la passione per i film sul grande schermo a quella per ferri e uncinetto. La proiezione è aperta a tutti: agli appassionati di gomitoli, a chi è incuriosito e desidera avvicinarsi ai ferri, a chi desidera solo guardare il film. La proiezione avverrà a mezze luci per consentire a chi porterà i propri attrezzi per la maglia di lavorare, mentre il film scorre sullo schermo. Sarà un’occasione per incontrarsi, creare e vivere il cinema in modo nuovo, in un’atmosfera creativa e condivisa. Chi vuole porti il lavoro a maglia, altrimenti sarà un’occasione per stare insieme. Biglietto unico 5 euro.

Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, è stato da poco premiato agli Oscar per l’interpretazione della protagonista femminile Jessie Buckley. William Shakespeare e il suo Amleto. Immersa in un bosco, una giovane donna dorme, rannicchiata nella culla formata dalla radice emersa di un albero secolare: è vestita di rosso cupo, accompagnata da un falco che risponde ai suoi richiami, conosce erbe e pozioni, si dice non sia nata da sua madre, ma da una donna venuta dal bosco. Si chiama Agnes e quando Will la vede s’innamora subito di lei. Will è il giovane William Shakespeare, che riesce a sposarla nonostante l’ostilità delle famiglie e ad avere con lei tre figli, Susannah e i gemelli Judith e Hamnet. Ma un lutto li colpisce, quando il drammaturgo lavora già a Londra, e Hamnet diventa Hamlet.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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