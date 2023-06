CAGLIARI (ITALPRESS) – La pioggia che sta cadendo da ieri sul Nord della Sardegna e che minaccia di continuare anche domani, almeno nel pomeriggio, sta creando interrogativi inattesi alle squadre e ponendo nuove sfide ai piloti. Non cambia di molto però la sostanza: anche dopo le ricognizioni degli ingegneri Pirelli, la prova di Tantariles si preannuncia come quella determinante ai fini della vittoria, così come avvenne nel 2004, quando si impose Petter Solberg su Subaru gommata Pirelli. La prima prova del venerdì, infatti, sarà la più ostica del week-end sia per la tipologia del fondo stradale, enormemente dissestato e pieno di sassi e guadi, sia per la pioggia che rischierà di creare profonde rotaie dopo il primo passaggio. Dall’analisi effettuata dagli ingegneri Pirelli, emerge inoltre che vanno tenute d’occhio: La prova di Monte Lerno di quasi 50 chilometri che si annuncia particolarmente impegnativa più per la sua lunghezza che per le caratteristiche del fondo stradale; La prova di Tula, di quasi 22 chilometri, che si presenta molto accidentata e disseminata di pietre; Le prove della domenica, particolarmente sabbiose. Dato il meteo, i piloti Rally 1 hanno optato per avere il massimo di gomme morbide a disposizione, in modo da gestire al meglio i fondi umidi e scivolosi. Le gomme dure, che sono la prime come sempre per questo rally e che in queste condizioni saranno soggette a minore usura, promettono comunque di garantire affidabilità anche sulle superfici con meno grip.

Le gomme disponibili in Sardegna sono:

Scorpion KX WRC: il pneumatico da sterrato Pirelli, sviluppato per la massima categoria, è disponibile per le vetture Rally1 in due mescole, entrambe nell’evoluzione 2022, che presenta strutture rinforzate e un design ottimizzato. Per la Sardegna la versione con mescola dura HA, che offre maggiore durata e maggiore resistenza alle superfici più abrasive dotate di maggior grip, rappresenta la prime. La versione a mescola morbida SA, che garantisce aderenza ottimale anche su fondi scivolosi è la option. Il regolamento prevede per la prime e per la option un’allocazione rispettivamente di 24 e 8 pneumatici, ai quali ne vanno aggiunti 4 per lo shakedown, nella mescola scelta dall’equipaggio. Tutti gli equipaggi hanno optato per 24 prime e 12 option.

Scorpion K: anche gli pneumatici da sterrato per il WRC2 e il WRC3 sono disponibili in mescole dure e morbide, con molte delle stesse caratteristiche delle KX per le vetture Rally1. In Sardegna, le Rally2 hanno pneumatici K4B (duri) e K6B (morbidi), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K4A (duri) e i K6A (morbidi). Per queste categorie di vettura, le allocazioni sono di 22 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option, alle quali va aggiunto un set per lo shakedown.

