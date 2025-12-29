Al Petruzzelli di Bari il Capodanno della beneficenza con lo spettacolo “Mi ritorni in mente”

BARI (ITALPRESS) – Giovedì 1° gennaio dalle 18, al Teatro Petruzzelli di Bari, si terrà una serata speciale all’insegna della solidarietà promossa da Nuova Fiera del Levante, durante la quale sarà proposto lo spettacolo “Mi ritorni in mente”, con Giulio Rapetti, in arte Mogol, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori e dal coro Medit Voices. L’iniziativa rappresenta una nuova azione concreta a sostegno dell’Unicef, con cui la società guidata dal presidente Gaetano Frulli ha sottoscritto, lo scorso luglio, un protocollo d’intesa triennale. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Unicef, da sempre impegnata nella tutela e nella protezione dei bambini in ogni parte del mondo.

La serata, interamente dedicata alle canzoni più amate di Lucio Battisti – da “Mi ritorni in mente” a “I giardini di marzo”, da “Amarsi un po’” a “La canzone del sole”, fino a “Con il nastro rosa” – proporrà un percorso che intreccia musica e narrazione, trasformando il concerto in un viaggio emozionale attraverso la memoria collettiva della canzone italiana. Brani che hanno segnato intere generazioni saranno riproposti in una veste orchestrale raffinata, capace di restituire tutta la loro forza evocativa.

A rendere l’esperienza ancora più intensa sarà la presenza di Mogol, autore dei testi che hanno dato voce al talento di Battisti e figura centrale della musica italiana. Sul palco, l’autore condividerà ricordi, aneddoti e momenti significativi della sua straordinaria collaborazione con Lucio: storie di un’amicizia profonda, di un dialogo creativo irripetibile e della nascita di canzoni che continuano a emozionare il pubblico di ogni età. L’orchestra diretta da Angelo Valori eseguirà i brani più iconici con arrangiamenti moderni ma rispettosi, capaci di far ritrovare alle canzoni che tutti conoscono una nuova luce senza intaccarne l’identità originaria. Valori è un direttore che affronta questo repertorio con profonda attenzione alla melodia e alla storia emotiva dei brani, ma al tempo stesso con una visione contemporanea, in grado di ampliare il respiro musicale senza mai appesantirlo. L’ensemble che lo accompagna riunisce musicisti abituati a muoversi tra linguaggi diversi, qualità che consente una resa sonora ricca, dinamica e sempre equilibrata. Ne nasce un suono vivo, attuale, capace di valorizzare la forza evocativa delle canzoni di Battisti e di restituirle al pubblico con rinnovata intensità.

Voci e cori sono invece affidati al Medit Voices, un gruppo vocale che si distingue per la qualità timbrica, la versatilità stilistica e la capacità di fondere tradizione e contemporaneità. Nato all’interno di un percorso di ricerca musicale che unisce linguaggi diversi, il coro riunisce voci giovani ma già mature, abituate a confrontarsi con repertori che spaziano dalla musica colta al pop d’autore, dal jazz alle sonorità mediterranee. Sotto la direzione artistica del Maestro Angelo Valori, il gruppo ha sviluppato un’identità sonora riconoscibile: un equilibrio raffinato tra precisione tecnica, calore espressivo e grande sensibilità dinamica. La loro presenza arricchisce lo spettacolo con una dimensione corale intensa e avvolgente, capace di amplificare l’emozione dei brani e di creare atmosfere di forte impatto.

