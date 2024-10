ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Inter Miami di Leo Messi è il penultimo club a ottenere un posto nella nuova Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 dopo aver vinto l’MLS Supporters’ Shield 2024, confermandosi come la squadra migliore per tutta la stagione regolare della Major League Soccer (MLS) del 2024.

L’Inter Miami aprirà anche il torneo come squadra ospitante e giocherà la partita inaugurale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 nella sua città di Miami.

L’Inter Miami ha battuto il record MLS di sempre per il maggior numero di punti in una singola stagione quest’anno, completando il 2024 con 74 punti, avendo registrato 22 vittorie e otto pareggi, subendo solo quattro sconfitte, da febbraio a ottobre.

“Sappiamo tutti quanto Miami ami il calcio e quanto l’Inter Miami sia supportata da tutta la Florida, e non solo, per il vostro entusiasmante tipo di calcio”, ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino – Congratulazioni per il vostro meraviglioso successo nel Supporters’ Shield 2024. Avete dimostrato che negli Stati Uniti siete costantemente il miglior club in campo.Pertanto, sono orgoglioso di annunciare che, in quanto uno dei migliori club al mondo, siete meritevoli partecipanti alla nuova Coppa del Mondo per club FIFA 2025 in qualità di club ospitante in rappresentanza degli Stati Uniti. Non vediamo l’ora che ospitiate la partita inaugurale a Miami domenica 15 giugno 2025″, ha aggiunto Infantino. “Sarà sicuramente una grande festa per il calcio mondiale per club, poichè il torneo vedrà la partecipazione dei migliori 32 club del mondo e offrirà una nuova opportunità a società, giocatori, allenatori e tifosi di raccontare le proprie storie a tutto il mondo”.

Queste le altre 30 le squadre qualificate: Al Ahly (Egitto), Wydad (Marocco), ES Tunis (Tunisia), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Al Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Giappone), Ulsan HD (Corea del Sud), Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Benfica (Portogallo), Borussia Dortmund (Germania), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Salisburgo (Austria), Monterrey (Messico), Seattle Sounders (Usa), Club Leon (Messico), Pachuca (Messico), Auckland City (Nuova Zelanda), Palmeiras (Brasile), Flamengo (Brasile), Fluminense (Brasile), River Plate (Argentina) e Boca Juniors (Argentina). L’ultimo pass sarà occupato dalla squadra che vincerà la finale della Conmebol Libertadores 2024 che si giocherà il 30 novembre 2024 a Buenos Aires, chiudendo la lista dei club partecipanti prima del sorteggio di dicembre 2024.

– Foto: Ipa Agency –

