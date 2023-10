VENEZIA (ITALPRESS) – Grande partecipazione e interesse questa mattina al Liceo “Majorana” di Mirano dove si è svolta la tappa veneziana di “Scuola Sicura” Veneto, il format ideato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile per informare e sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi in caso di calamità naturali. La simulazione che i ragazzi si sono trovati ad affrontare nel loro istituto scolastico li ha visti impegnati nel gestire le conseguenze di un terremoto, che ha provocato alcuni cedimenti nella scuola: uno studente è rimasto colpito da calcinacci all’interno dell’aula 53 al primo piano e non è riuscito ad uscire autonomamente. Nel contempo, come effetto collaterale al terremoto, vi è stato un principio di incendio nell’aula di informatica al piano terra: il fumo esalato ha intossicato uno studente che è rimasto bloccato all’interno.

“Pur essendo un’esercitazione, le informazioni apprese oggi – ha detto Bottacin agli alunni – potranno esservi estremamente utili. E’ questo lo scopo di giornate come quella odierna: capire dove ci sono i rischi e l’importanza di non esporvisi”.

Durante la mattinata sono state spiegate le procedure in caso di terremoto e si sono svolte diverse prove: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’Assessorato e della direzione Protezione Civile, insieme ai vigili dei fuoco, al Suem, ai volontari del locale gruppo di Protezione Civile e a quelli di Spinea, si è svolta un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.

Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d’emergenza intervenuti, tra cui l’elicottero del Suem 118.

“In Veneto abbiamo un grande esercito di volontari – ha proseguito l’assessore -, ma per continuare a mantenerlo è necessario venga alimentato con forze fresche. Sono convinto che tanti di voi, dopo la giornata odierna, avranno il desiderio di diventare un giorno volontari e così continuare a far crescere la nostra Protezione Civile”.

Al termine della giornata a tutti i ragazzi è stato consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di Protezione Civile. La settimana prossima, mercoledì 25 ottobre, Scuola Sicura Veneto farà tappa nel Trevigiano, a Castelfranco Veneto presso l’Istituto F. Nightingale.

foto: ufficio stampa regione Veneto

