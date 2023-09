ROMA (ITALPRESS) – Il circuito francese di Nevers Magny-Cours il prossimo fine settimana ospiterà il Pirelli French Round, nono appuntamento stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike.

Pirelli ha scelto perlopiù soluzioni già utilizzate in altri round quest’anno con due novità. La prima di queste è rappresentata da un nuovo pneumatico posteriore di sviluppo da bagnato (specifica C0430) per migliorare la costanza di rendimento e la stabilità quando la pista comincia ad asciugarsi rispetto alla SCR1 di gamma. La seconda novità riguarda la classe WorldSSP che avrà una nuova anteriore in mescola SC1 (specifica B1333) per garantire una durata maggiore e una migliore costanza sulla distanza gara.

“Gli ultimi quattro round della stagione per noi saranno molto importanti perchè ci permetteranno di tirare le somme per quanto riguarda il lavoro di confronto tra le soluzioni di gamma e quelle di sviluppo”, afferma Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli.

“Alla fine dell’anno dovremo infatti decidere quali tra i pneumatici attualmente in gamma verranno confermati anche per il 2024 e quali invece verranno sostituiti da soluzioni di sviluppo che quest’anno hanno dimostrato di essere migliorative rispetto a quelle ora in gamma. Ecco, quindi, perchè vedremo ancora insieme la SCX di gamma e quella di sviluppo B0800 così come la nuova SCQ C0004. Dovremo poi valutare se far diventare di gamma o meno la nuova morbida anteriore. E poi abbiamo una nuova rain posteriore che i piloti potranno testare in caso di pioggia mentre per la classe Supersport c’è una SC1 di sviluppo all’anteriore. Vedremo quali saranno i responsi delle piste e le preferenze dei piloti e, come ogni anno, valuteremo quali novità introdurre in futuro”, ha aggiunto Barbier.

– foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

