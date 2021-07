ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato con la solenne benedizione di monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il nuovo reparto di Oncologia Medica al sesto piano dell’ala C del Policlinico Gemelli. Una struttura molto accogliente fin dal design, luminoso, arioso, con grande attenzione ai dettagli, pensato per offrire il massimo confort ai pazienti e per garantire un’eccellente organizzazione funzionale e operativa per il personale che ci lavorerà. “Questo reparto – commenta il professor Giampaolo Tortora, Direttore del Comprehensive Cancer Center e dell’Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, Professore Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma – splendido dal punto di vista alberghiero, soddisfa un’esigenza di assistenza che abbiamo sempre tenuto molto elevata per i nostri pazienti. Voglio per questo ringraziare la Direzione e chi ha creduto nella nostra volontà di dare sistemazione alla vocazione oncologica del nostro Policlinico e per aver investito in questo progetto, in un momento difficile come quello della pandemia. Da parte nostra ci impegniamo non solo a garantire i trattamenti più efficaci ma anche dosi massicce d’amore a chi sarà ricoverato in questo reparto che vuole curare, guarire e lenire il dolore”. “Sono fiero – sottolinea il professor Antonio Gasbarrini, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Professore Ordinario di Medicina Interna, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma – di avere all’interno del nostro dipartimento l’Oncologia Medica. La Fondazione Policlinico Gemelli è diventata nel tempo una grande oncologia diffusa e questo reparto coniuga bellezza, armonia e accoglienza degna dei nostri pazienti; in questo momento è il reparto più bello di tutto il policlinico ed è pensato e dedicato per l’assistenza oncologica pubblica, quella erogata dal Servizio sanitario nazionale”. “Un reparto progettato con intelligenza e amore – riflette il dottor Andrea Cambieri, Direttore Sanitario della Fondazione Policlinico Gemelli – dove anche l’architettura fa la differenza”. Il nuovo Reparto di degenza dispone di 20 posti letto di Oncologia medica, affiancati da altri 10 posti letto per le degenze oncologiche della Medicina interna e della Gastro-enterologia. “Questo progetto – ricorda il professor Tortora – si inserisce nel contesto più ampio di attività del nostro Comprehensive Cancer Center diffuso in tutta la Fondazione Policlinico Gemelli, che è stato recentemente riconosciuto anche dall’OECI (Organisation of European Cancer Institutes), l’organismo internazionale degli European Cancer Center. Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo svolto un’attività molto intensa con 41 mila pazienti oncologici assistiti; in questi mesi difficili abbiamo effettuato lo stesso numero di terapie dell’epoca pre-pandemica, registrando anzi un aumento dei pazienti visti per la prima volta. Tendenza in straordinaria crescita confermata dai dati del primo semestre del 2021, con oltre 28.700 pazienti assistiti e una proiezione di arrivare a 55 mila pazienti a fine anno, rispetto ai 41 mila del 2020. Nei primi sei mesi del 2021 abbiamo ricoverato oltre 8.600 pazienti e assistito oltre 19 mila pazienti ambulatoriali. Il 66% di questi pazienti proviene della nostra Regione, ma gli altri vengono da tutta Italia, dalla Val d’Aosta, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige. La richiesta di assistenza oncologica al FPG è evidentemente legata ai nostri standard di qualità, riconosciuti anche dalla classifica di Newsweek e dall’accreditamento JCI. I volumi di attività del nostro Comprehensive Cancer Center, rigorosamente registrati e trasparenti, ci mettono ai primissimi posti in Italia”.

(ITALPRESS).