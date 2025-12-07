Al direttore de Il Sole 24 Ore l’Ambrogino d’oro 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il direttore de Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor Fabio Tamburini è tra le personalità che hanno ricevuto oggi al Teatro dal Verme l’Ambrogino d’oro 2025, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano nel giorno del patrono a chi ha dato lustro alla città. L’edizione 2025 del premio ha assegnato, su 280 candidature proposte, un totale 42 riconoscimenti a cittadini e organizzazioni che si sono distinti per impegno civile, cultura, salute e solidarietà, contribuendo al bene della città.

“Attento osservatore dei mercati e degli scenari politici italiani e internazionali – si legge nella motivazione per l’assegnazione del riconoscimento – sotto la sua direzione il quotidiano si conferma punto di riferimento essenziale per il pubblico, le istituzioni e gli operatori economici con servizi approfondimenti e inchieste su temi cruciali”.

“Convinto – prosegue la motivazione – che la conoscenza sia essenziale per fare scelte responsabili e oculate, soprattutto in momenti di crisi e incertezza, presiede il comitato scientifico del Festival dell’Economia di Trento proponendo dibattiti di largo interesse e invitando i giovani, vera leva del futuro, a esporsi nel confronto”.

Tamburini ha commentato: “Dedico questo premio, di cui sono molto orgoglioso, ai bambini, ai troppi bambini, che muoiono nelle troppe guerre che sono in corso nel mondo. I bambini nascono per essere felici e non per morire in guerre decise da pochi e in cui muoiono in tanti, troppi”.

