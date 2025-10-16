Al “Data Center Day” di IDA 500 studenti a Roma, Milano, Bologna

ROMA (ITALPRESS) - Cinquecento studenti delle scuole superiori e delle università hanno preso parte, a Milano, Roma e Bologna, alla 2^ edizione del "Data Center Day", la giornata pensata da IDA, Associazione Italiana Data Center. Si sono tenuti tour guidati per conoscere in presa diretta i processi chiave dei Data Center, partecipando anche a percorsi didattici teorici. mec/mgg/gtr