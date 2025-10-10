Al Carcere di San Vittore a Milano due morti nel giro di poche ore, la Procura indaga

MILANO (ITALPRESS) – Due morti per arresto cardiaco a distanza di poche ore nel carcere di San Vittore a Milano. Si tratta di un 36enne e di un 48enne. La polizia penitenziaria, viste le circostanze, ha avviato controlli straordinari all’interno dell’istituto, anche perché altri detenuti avrebbero manifestato problemi simili. Le prime ipotesi riguardano una possibile assunzione di sostanze stupefacenti tagliate male.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’autopsia su entrambi i corpi per chiarire le cause della morte. A titolo precauzionale, l’accesso degli operatori esterni è stato temporaneamente sospeso mentre gli agenti effettuano un’ispezione approfondita con l’aiuto delle unità cinofile.

