MILANO (ITALPRESS) – Dominio di Pirelli al Bauhaus Royal Rally Scandinavia dominato da Oliver Solberg su Volkswagen Polo GTI che si aggiudica una gara piena di campioni, rivelatasi all’altezza delle aspettative. Le uniche, relative, preoccupazioni per il giovane pilota di casa sono arrivate dal neozelandese Hayden Paddon, che al volante della sua Hyundai i20 N non ha mai rinunciato al tentativo di riprendersi la testa della gara, persa nella terza prova speciale. Alla fine, i due piloti gommati Pirelli si sono aggiudicati tutte le prove speciali, lasciando agli inseguitori solo le briciole. In particolare, grazie al secondo posto e alla vittoria nella Powerstage, Paddon rafforza la leadership campionato europeo FIAERC.

Dal punto di vista delle sfide affrontate da piloti e gomme, il rally ha presentato due volti nel corso delle due giornate di gara. Al venerdì, le prove speciali sono state molto veloci e si sono svolte su sterrati misti umido-asciutti; al sabato, le temperature più estive hanno reso il terreno più asciutto per prove molto più tecniche e guidate rispetto al giorno precedente.

A gommare la vettura del vincitore e degli altri piloti Pirelli la gamma Scorpion da sterrato nelle versioni K8A (supersoft), K6A (soft) e K6B (media), con le prime due che si sono alternate nelle diverse condizioni del terreno.

“E’ stata davvero una gara molto piacevole e appassionante – ha commentato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli – Complimenti a Oliver e a Hayden che hanno saputo sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri Scorpion che si sono imposti in tutte le speciali, con due vetture molto diverse come la Polo e i20. Le K6A, le uniche usate da Solberg e Paddon per tutta la gara, hanno fatto la differenza sia sui fondi più umidi del venerdì sia su quelli più asciutti del sabato, consentendo ai due piloti di allungare il loro vantaggio sui concorrenti”.

